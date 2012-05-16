Настя Приходько не доверяет отцу своей дочери

2-летняя дочка певицы Анастасии Приходько Нана дебютировала перед камерами программы «ТСН-особливе». Девочка – скромная и стеснительная. В общении прихотливая. Настя говорит, что в этом дочка похожа на нее. Ведь внешностью пошла у папу. Анастасия с дочкой почти не расстается. Оставлять кроху на папу, абхазского бизнесмена Нурика Кухилаву, пока еще не осмеливается: Ни разу не опускала их даже гулять вдвоем. Мужчины обычно по сторонам смотрят, не следят за ребенком… Зато папа любит тискать дочку.

В другом в Наниного папы ограничений нет – Приходько ему доверяет и сцен ревности не устраивает.– Я всегда знаю, где он, с кем он и что делает. За 3 года у нас никогда не было ссор по этому поводу, – утверждает певица.

В настоящий момент молодая семья живет за городом. Нана с мамой часто приезжает в Киев проведывать бабушку. Папа к ним присоединяется редко. – Как теща, мама придирается к Нурику, – признается Настя. – Знаю, что подсказывает, как сделать мне приятное. Воспитывает, чтобы внимательней был. Пока Приходько радуется примирению с семьей избранника: Сели, поговорили и пришли к выводу, что раньше друг друга не поняли. Разные менталитеты... Теперь они раскусили мой характер, я уяснила, чего они хотят, и стало намного легче. На данный момент все хорошо, слава Богу.

<a href="http://www.segodnya.ua/news/14377923.html">Источник</a>

<a href="http://www.segodnya.ua/news/14377923.html">Источник</a>

<a href="http://www.segodnya.ua/news/14377923.html">Источник</a>