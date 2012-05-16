Ирина Билык спелась с Филиппом Киркоровым

В альбом «The Best» наряду с уже ставшей хитом «Мы будем вместе» вошли все самые лиричные и самые красивые песни. «Мы долго думали над трек-листом альбома, - говорит Ирина Билык. – Для меня это очень ответственный и важный шаг, – к выпуску российского альбома я шла много лет».

Более 20 лет назад девушка из простой семьи Ирина Билык открыла новую страницу в истории украинской поп-музыки. С тех пор она выпустила 10 альбомов, дала бессчетное количество концертов в Украине и стала настоящим символом поп-музыки и признанной звездой у себя на родине. Российскую публику Ирина начала покорять не сама, а своими песнями, которые исполняет Филипп Киркоров. Именно в его исполнении песни «Снег» и «Мне не жаль» стали суперпопулярными в России. Во время юбилейного шоу «ДРУGOY» в Кремле и грандиозного празднования своего Дня Рождения Филипп неоднократно представлял Ирину Билык, называя ее своим "Талисманом". Ирина только краснела и скромно опускала ресницы, а зал, услышав первые ноты уже любимых песен, как по волшебству взрывался бурными аплодисментами и тепло приветствовал певца, автора и любимые песни.

После концерта, уже во время празднования юбилея, Киркоров ненавязчиво поинтересовался у Ирины, когда же она напишет для него новый хит. Ждем!