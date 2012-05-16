Леди Гага вновь одела мясо

Поп-знаменитость щеголяла в платье из мяса говядины на своем сольном концерте, который прошел на днях в столице Японии Токио. Выступление было приурочено к ее гастрольному туру Born This Way Ball.

Леди Гага выложила в своем микроблоге фотографию, где демонстрирует скандальный наряд. На снимке Леди Гага стоит в одном ряду с тушами забитых коров, которые висят на крюках. Сама же исполнительница в своем мясном платье держится за такой же крюк. Однако в отличие от первого "мясного" платья новый наряд артистки совершенно другой: это бюстье с юбкой-тюльпаном. Но главное в этом платье то, что оно лишь имитирует мясо.

Напомним, Леди Гага впервые надела платье из кусочков говяжьего мяса на церемонию награждения престижной музыкальной премии MTV Video Music Awards в 2010 году. Наряд был создан дизайнером одежды Франком Фернандесом и включал в себя не только само платье, но и шляпку и клатч из мяса. На туфлях артистки также были закреплены куски говяжьего мяса.

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