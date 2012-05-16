Бурановскийе бабушки прошли медосмотр

"Они прошли обязательный для всех конкурсантов медосмотр, — сообщила пресс-секретарь коллектива Светлана Сарыгина. — У каждой из них в силу возрастных особенностей есть свои болячки. Но общий вердикт — для своего возраста они находятся в добром здравии". За состоянием здоровья артисток на конкурсе "Евровидение-2012" будет следить команда медиков, в составе которой имеются анестезиолог- реаниматолог, терапевт и медсестра.

В воскресенье "Бурановские бабушки" вылетели из Москвы в Баку, где их разместили в отдельном коттедже с самыми лучшими условиями. В охраняемой зоне имеется свой закрытый пляж, где артисток никто не побеспокоит. Кроме того, для "Бурановских бабушек" выписан специальный повар. "Для наших артисток кавказская кухня довольна острая, — рассказала Сарыгина. — Поэтому с учетом их возраста и пристрастий, для бабушек из Бураново подготовлено адаптированное меню, близкое к домашней кухне». Принимающая сторона приняла во внимание и другие пристрастия артисток из Удмуртии. Например, бабушки очень любят чаепития, и устраивают их по нескольку раз в день. Напомним, конкурс "Евровидение-2012" пройдет в Баку с 22 по 26 мая. "Бурановские бабушки" выступят в первом полуфинале под номером 14.