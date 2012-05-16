Том Круз обнажился с двумя блондинками

Том Круз украсил обложку очередного номера журнала W. Тряхнуть стариной Том согласился ради продвижения своего нового фильма "Rock of Ages".

Компанию во время фотосессии Крузу составили две известные супермодели - литовская манекенщица Эдита Вилкевичуте и австралийка Эбби Ли Кершоу. На одном из снимков девушки эротично гладят актера по обнаженному торсу, украшенному разноцветными татуировками. На другом Том демонстрирует накачанный пресс и «кубики» на животе.

В картине "Rock of Ages" Тому досталась роль стареющего рок-музыканта Стейси Джекса. Картина собрала огромное количество звезд - Рассел Брэнд, Алек Болдуин, Кэтрин Зета-Джонс и другие знаменитости приняли участие в проекте. Режиссером ленты выступил Адам Шенкман, который адаптировал для нее известный мюзикл.

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