Сергей Соседов нашел невесту

Эпатажному музыкальному критику и телеведущему в Киеве нашли невесту. Для съемок своего нового клипа на песню «Давай решай!» украинская певица Натаника пригласила популярного украинского ведущего, известного российского музыкального критика, человека-скандал с мягким характером Сергея Васильевича Соседова. Новая песня певицы ждала своего главного героя два месяца. «Давай решай» - моя новая музыкальная работа, - говорит Натаника, - и мне хотелось, чтобы клип получился веселым и стильным.

Кандидатура Сергея Соседова показалась нам весьма уместной, - говорит продюсер певицы Борис Кундель, - его агент сказал нам, что Соседов человек жестких принципов и если его не устроит музыкальный материал, нечего мечтать о его участии в съемках. К счастью, Сергей Васильевич познакомился с работами Натаники, послушал песню и согласился приехать в Киев.

Работа на площадке настолько увлекла героев, что вместо обещанных 10 часов группа отработала все 19. А после четвертого дубля поедания вареников Соседов перестал различать начинку: творог или картошка?!