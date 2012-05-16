После майских праздников у Примадонны российской эстрады появился повод собрать за столом шумную компанию.

Ее среднему внуку Дени Байсарову исполнилось 14 лет. "Я старый. Мне 14!" – взгрустнул подросток в своем "Твиттере". Но, судя по фото с бабушкой, переживания мальчика длились недолго. Несомненно, на смену сокрушениям по поводу скоротечности молодости пришла радость от подарков – Примадонна устроила любимому внуку вечеринку в их с Максимом Галкиным замке. На празднике Алла Борисовна блеснула молодежным стилем, отдав предпочтение красной тунике и дополнив ее оранжевыми бриджами.