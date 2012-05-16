Дочь Заворотнюк показала новые фото

Анна Стрюкова, дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, опубликовала в Твиттере свои новые смелые фотографии.



16-летняя дочь Заворотнюк живет самостоятельной жизнью, учится в одном из английских пансионов. Поэтому неудивительно, что девочка так быстро повзрослела. После скандального фото в нижнем белье Анна продолжает эпатировать читателей своего микроблога. На сей раз серия снимков была на тему отдыха с подругами.

Судя по фотографиям, алкоголь и вечеринки - одно из любимых занятий дочери известной актрисы. На днях девушка выложила в Твиттере снимок, на котором она в компании подружек пьет традиционный ирландский виски. А немного ранее Анна поделилась полезным советом: "Сегодня ночью отрывались в клубе, я была в ноль! Люди, не мешайте водку и берн!"