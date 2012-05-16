Бородина с бойфрендом снимается в клипе

Стало известно, что популярная пара российского шоубизнеса телеведущая Ксения Бородина и ее бойфренд звезда проекта «Дом 2» Михаил Терехин реши попробовать себя в качестве актеров в новом видеоклипе одной начинающей певицы. Сейчас активно проходят сьёмки. Режиссёр Николай Пигарев рассказывает : "Клип - это история воспоминаний. Хочется забыть плохое, или вспомнить хорошее. Одиночество угнетает, но жизнь продолжается…мы показываем как-бы две стороны медали любовных отношений".Это очень трагичная история любви,в которой режиссёр хотел видеть настоящую искреннюю пару которой является Ксения Бородина и Михаил Терехин.