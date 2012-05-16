В Ивано-Франковске напали на участницу 2SUNNY

Во время визита в Ивано-Франковск с одной из близняшек 2SUNNY случился небольшой казус: во время прямого эфира на радио брюнетку Ширин ранила кошка. В Ивано-Франковск сестры 2SUNNY приехали накануне празднования 350-летия города. Вместе с подарками и поздравлениями Шекер и Ширин привезли в город имени выдающегося украинского писателя и свою новую песню «Люболовы», презентация которой прошла на местных радиостанциях и телеканалах. «Ивано-Франковск встретил нас теплой солнечной погодой и очень гостеприимными людьми, чего не скажешь о «радийных» кошках», - рассмеялась Ширин.

Как выяснилось, в офисе радиостанции «Західний полюс» уже несколько лет живет кошка по имени Маруся. Несмотря на строгий характер, «британка» очень любвеобильная и успела стать любимицей всех сотрудников и гостей станции, но недавно Маруся сломала лапу… «Если бы сестра была более внимательной, ее пальцы остались бы целыми и невредимыми. Ведь по всему офису радиостанции были развешаны объявления с тем, что беспокоить кошку нельзя! Но это же Ширин, - с улыбкой рассказала Шекер. – Только она может одновременно играть с кошкой и давать интервью. Вот и доигралась до первой крови».

Правда, ди-джеи радиостанции немедленно оказали Ширин медицинскую помощь, палец оперативно забинтован, а Маруся строго наказана: вход в студию ей теперь воспрещен. Больше в тот день в Ивано-Франковске во время прямых эфиров и съемок 2SUNNY не пострадало ни одно животное.