Звезды российского шоу-биза разденутся ради детей

Мария Кожевникова, Таня Терешина, Наташа Ионова и другие звезды российского шоу-бизнеса готовы расстаться с самыми дорогими и любимыми платьями.

Популярные артистки примут участие в благотворительной акции «Поможем подготовиться к выпускному балу». Судьбы детей из неблагополучных семей не смогли оставить равнодушными самых рейтинговых светских красавиц.

- Мне кажется, что выпускной бал для школьников – очень важный день! Наверное, самое запоминающееся событие для каждого, - поделилась с Life Showbiz Мария Кожевникова. – Я, например, брала платье у маминой подруги.