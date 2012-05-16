Ольга Горбачева вернулась в группу

Еще в начале марта Ольга Горбачева заявила, что решила заняться сольной карьерой, а две другие участницы группы Арктика – Маргарита и Елена – теперь будут выступать в группе Амстердам. Поначалу продюсер Юрий Никитин хотел продать бренд и позволить за не маленькую сумму выступать под именем Арктика.

Но, похоже, Горбачеву он так никуда и не отпустил, а сделал ход "конем" – пригласил в группу еще одну блондинку, имя которой пока что держится в тайне. Так, в новом составе, группа Арктика уже выступила в Днепропетровске, а видео с этого выступления Горбачева добавила на свою страницу в Facebook.

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