Сегодня начинает работу Каннский кинофестиваль

Фильмом открытия 65-го Каннского фестиваля станет Королевство полной луны Уэса Андерсона - триллера о пропаже двух бойскаутов из скаутского лагеря. В фильме сняли такие звезды, как Брюс Уиллис, Билл Мюррей, Эдвард Нортон и другие.

Фильмом закрытия фестиваля станет лента Тереза Дескейру, законченная французским классиком Клодом Миллером накануне смерти. В отдельной внеконкурсной программе будут показаны новые ленты Бернардо Бертолуччи, Апичатпонга Вирасетакуна.

Председателем жюри назначен итальянский режиссер Нанни Моретти, который шесть раз принимал участие в каннском конкурсе и победил там в 2001 году с фильмом Комната сына. Кроме него, в жюри вошли режиссеры Александр Пейн (США), Андреа Арнольд (Великобритания) и Рауль Пек (Гаити), актрисы Хиам Аббас, Дайна Крюгер и Эммунюэль Дево, актер Юэн Макгрегор и кутюрье Жан-Поль Готье. Президентом жюри второй по значимости программы - Особый взгляд - стал британский актер Тим Рот.