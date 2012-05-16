У Джонни Деппа нашелся двойник!

В Токио на премьере картины "Мрачные тени" голливудский актер Джонни Депп познакомился со своей копией. Кен Симидзу стоял в толпе поклонников Деппа, когда тот проходил по ковровой дорожке. Парень непременно хотел познакомиться с актером и оделся также как он, не забыв о фирменной депповской бородке и фетровой шляпе, с которыми актер в последнее время не расстается.

Симидзу пришлось буквально разбрасывать толпу фанатов, чтобы подписать фотографию у "оригинала". И в итоге ему даже удалось перекинуться с кумиром парой слов. Режиссером фильма "Мрачные тени" является Тим Бартон, который уже снял Деппа в семи картинах. В черной комедии о богатом вампире кроме Деппа, сыграли Хелена Бонэм Картер, Джонни Ли Миллер, Мишель Пфайффер и Хлоя Морец.