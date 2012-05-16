В Нью-Йорке продали фотографию Мадонны

В Нью-Йорке с молотка ушла черно-белая фотография певицы Мадонны, лежащей на кровати в обнаженном виде. Как сообщает The Daily Mail, снимок, сделанный в 1990 году Стивеном Мейзелом (он известен тем, что работал над оформлением книги Мадонны "Секс"), был продан за 23 тысячи 750 долларов.

В аукционном доме Bonhams, организовавшем торги, отметили, что окончательная цена лота превысила эстимейт примерно в три раза. При этом представители Bonhams назвали снимок голой Мадонны прекрасным образцом фотоискусства. Кто стал обладателем фотографии, неизвестно - покупатель пожелал сохранить инкогнито.

На фото Мейзела Мадонна запечатлена полностью обнаженной, лишь слегка прикрывшейся белой простыней. В руке певица держит сигарету. В аукционном доме подчеркнули, что сигарета выполняет на снимке роль аксессуара, который добавляет фото сексуальности.