Костюмы Майкла Джексона покажут всем

Коллекция костюмов, которые носил Майкл Джексон, будет показана в разных странах мира, после чего уйдет с молотка. Первая выставка откроется в ближайшую пятницу, 18 мая, в столице Чили Сантьяго.

В дальнейшем коллекция отправится по странам Европы и Азии, включая Японию и Китай. В декабре 2012 года вещи Джексона продадут на аукционе в Беверли-Хиллз. В числе вещей, которые смогут увидеть посетители выставок, оказалась одна из пары знаменитых перчаток Джексона, украшенных кристаллами, пиджак в стиле милитари, в котором певец появился на церемонии Soul Train awards в 1989 году, а также серебристый леотард времен концертного тура 1987 года. В общей сложности будут продемонстрированы 50-100 костюмов, созданных Дэннисом Томпкинсом (Dennis Tompkins) и Майклом Бушем (Michael Bush) - дизайнерами, которые на протяжении 25 лет придумывали для Джексона сценическую и повседневную одежду.

Представитель аукционного дома отметил, что многие костюмы Джексон вернул дизайнерам после использования, оставив на вещах свои автографы.