Как Злата Огневич Васю Бондарчука спасла

Злата Огневич попробовала себя в роли гримера во время концерта «Звездный разгуляй», который состоялся в период продолжительных майских праздников. В ее гримерку, постучал Василий Бондарчук, который искал кого-нибудь, кто смог бы заменить его специалиста по make up. До выступления украинского мачо оставались считанные минуты, поэтому паника, с которой Василий Бондарчук искал визажиста, возрастала с каждой секундой. Дружескую поддержку и профессиональное содействие он нашел именно в гримерке Златы Огневич.

«Всегда элегантный и учтивый Вася Бондарчук в тот момент выглядел совсем растерянным. – Говорит Злата Огневич. – Я ни секунды не колебалась, когда Вася попросил сделать хоть что-нибудь, чтобы спасти ситуацию. Конечно, я достала свою косметику и принялась красить своего друга и коллегу. По-моему, получилось чудесно».

По словам Василия Бондарчука: «Я стараюсь не злоупотреблять косметикой, но во время телевизионных съемок, когда видно каждую деталь – это профессиональная необходимость. И тут уже независимо, от того мужчина ты или женщина - необходимо наносить грим и преображать свое лицо для красивой картинки. Спасибо большое Злате, что вовремя сориентировалась и предложила помощь. Всегда приятно, когда коллеги «по цеху», а тем более такая талантливая красавица, как Злата, с пониманием относятся друг к другу».