Волкова считает Билана отличным парнем

Мало того, что эта звездная пара участвовала в национальном отборочном туре на Евровидение 2012, но и после этого неудачного выступления Дима и Юля по-прежнему не расстаются, появляясь на всех светских мероприятиях только вместе.

Последний пример – юбилей Филиппа Киркорова, на котором Дима Билан, не стесняясь фотокамер, обнимал и целовал свою новую подружку, певицу Юлю Волкову. Впрочем, еще в декабре прошлого года певец также страстно ухаживал за певицей и фотомоделью Юлианой Крыловой, но прошло время – пара навсегда попрощалась.

Сама же Волкова на съемках программы Красная звезда на прямой вопрос журналиста о ее романе с Димой Биланом, не раздумывая, ответила: "Ничего специально мы не делали. Так получилось. Да, мы целовались и сейчас на связи. Что из этого получится, посмотрим. Дима очень красиво ухаживает. И вообще, отличный парень."