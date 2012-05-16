Николай Басков просит молиться за него

Николай Басков в своем блоге попросил своих фанатов помолиться за него в церкви.

Недавно "Золотой голос России" попал в больницу. Певцу стало плохо прямо на съемках телешоу. После операции по удалению аппендицита ему должно было стать лучше, но, пока что, певец не идет на поправку. По всей видимости, у Баскова куда более серьезные проблемы со здоровьем, о которых он предпочитает не распространяться.

Тем не менее, артист нуждается в поддержке фанатов. Так, Николай Басков опубликовал в своем микроблоге просьбу помолиться за его здоровье. "Мои дорогие поклонники! Как никогда я признателен вам за вашу поддержку! – пишет Басков. – Если можете, помолитесь за мое здоровье в церкви! Низкий вам поклон за вашу любовь в такой непростой для меня период... Спасибо всем и простите, если кого-то чем-то и когда-то обидел!". Поговаривают, что Николаю Баскову не удаляли аппендицит. Ходят слухи, что у певца онкология, но сам Николай этих слухов не комментирует.

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