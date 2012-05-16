Алексей Воробьев бросил Викторию Дайнеко

Известный исполнитель и ловелас Алексей Воробьев расстался со своей девушкой, певицей Викторией Дайнеко. Артист ушел от бывшей возлюбленной накануне ее дня рождения. На днях популярная исполнительница Виктория Дайнеко с шумом отметила 25-летний юбилей. Артистка устроила праздник в стиле маскарада в одном из столичных заведений и пригласила только самых близких людей. Предполагалось, что на торжестве певицы появится и ее возлюбленный Алексей Воробьев, однако артист так и не посетил свою девушку Викторию, а потом выяснилось, что пара вообще распалась. Однако оба предпочитают эту новость не афишировать.

"Вика знает, почему я не пришел к ней на день рождения. Больше мне нечего ей сказать", - заявил Александр Воробьев. Куда разговорчивее оказалась некая близкая подруга Виктории Дайнеко, которая сообщила: "Вика его, конечно, очень сильно любит, да и он ею дорожит, но ответить взаимностью не может. Леша остыл, и ему пришлось признаться в этом. Неудивительно, это в его стиле. Так что официально они расстались еще две недели назад, но не хотели делать эту новость достоянием общественности".