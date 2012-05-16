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Звезды рассказали, как обходятся без горячей воды
16 мая 2012, 18:34
Что делают звезды, когда в Киеве отключают горячую воду?
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