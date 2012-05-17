Игорь Крутой купил квартиру на острове миллионеров

Некоторые звезды, приобретшие апартаменты в Майами, уверяют, что тамошняя жизнь дешевле московской. Но есть в Майами место, про которое никто не скажет, что жизнь там дешевая. Это остров Фишер-Айленд. На него можно попасть только на пароме, имея спецпропуск.

Тут живут американские звезды и миллионеры. Одно только обслуживание квартир на острове обходится в десятки и даже сотни тысяч в год! И тем не менее на Фишер-Айленде тоже не обошлось без русских звезд. Именно здесь Валерий Леонтьев имеет виллу, а Игорь Крутой — квартиру.

Основное место проживания семьи Крутых — Нью-Йорк, где у них имеется громадная квартира на Манхэттене. А цены на недвижимость в этом сердце Нью-Йорка заоблачные. К примеру, "двушка" на наиболее престижных улицах обойдется в $1 000 000. А 10-комнатные, полностью меблированные апартаменты в 250 метров с видом на Центральный парк, потянут минимум на $7 000 000!

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