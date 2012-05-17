Стало известно с кем у Семенович роман

Конец слухам и домыслам. Оказалось, что российская телеведущая Анна Семенович крутит роман с известным пародистом и шоуменом Вячеславом Манучаровым. Когда журналисты связались с другом Анны Семенович, они были шокированы. Представители СМИ хотели, чтобы Вячеслав прокомментировал очередные слухи о беременности артистки, а шоумен заявил: "Что за бред! Аня не беременна, а если это произойдет, я узнаю первым!" – цитирует Манучарова журнал Антенна.

Именно эти слова журналисты издания называют настоящим признанием. Однако Вячеслав, поняв, что сболтнул лишнего, тут же поправился: "Анечка – единственная женщина, которая носила меня на руках! Мы познакомились два года назад на Ледниковом периоде, когда Аня была еще не свободна... Но больше пока ничего не готов говорить".

Издание сообщает со ссылкой на близкое окружение обоих артистов, что Анна и Вячеслав проводят много времени вместе, а автомобиль Манучарова зачастую стоит у дома Семенович на Олимпийском проспекте.