Один из двух массажистов отозвал свой иск против Джона Траволты

Один из двух массажистов, которые в мае в суде обвинили голливудского актера Джона Траволту в сексуальном домогательстве, отозвал свое исковое заявление.

Инициатором поданного 4 мая иска стал мужчина, который проходил в деле под псевдонимом John Doe No. 1.Изначально он утверждал в иске, что Траволта вызвал его 16 января для проведения сеанса массажа. Актер якобы встретил его на собственном автомобиле и отвез в отель Beverly Hills в Лос-Анджелесе, где после проведения стандартного 60-минутного сеанса массажа предложил "массаж наоборот". После этих слов, как следует из заявления, актер неоднократно "дотрагивался до гениталий" массажиста и пытался совершить "как минимум один половой акт". После заявления истца о том, что он не допускает сексуальных контактов с клиентами, актер назвал его "неудачником" и заплатил за массаж по двойной цене. Позже к иску присоединился еще один массажист, который утверждает, что Траволта домогался его 28 января в одном из отелей города Атланта.

Иск первого массажиста был отозван во вторник. Мартин Сингер, адвокат Траволты, приветствовал это решение.