Дженнифер Лопес самая влиятельная знаменитость

Певица и актриса Дженнифер Лопес возглавила рейтинг самых влиятельных знаменитостей, который ежегодной составляет журнал Forbes. При составлении рейтинга учитывается ежегодный доход его участников, частота упоминания их в прессе и интернете.

В прошлогоднем рейтинге Дженнифер Лопес занимала лишь 50-е место из 100. Однако участие в качестве члена жюри в популярном телепроекте American Idol, несколько успешных синглов и новые рекламные контракты позволил Лопес не только заработать за год 52 миллиона долларов, но и подняться на вершину рейтинга самых влиятельных знаменитостей.

Второе место в рейтинге 2012 года занимает телеведущая Опра Уинфри, третьим стал поп-исполнитель Джастин Бибер. В десятку самых влиятельных знаменитостей по версии Forbes также вошли: певицы Рианна, Леди Гага (в 2011 году она возглавляла этот рейтинг) и Бритни Спирс, фотомодель Ким Кардашян (Kim Kardashian), певица Кэти Перри, актер Том Круз и кинорежиссер Стивен Спилберг.

Полная версия рейтинга самых влиятельных знаменитостей, который Forbes составляет ежегодно с 1999 года, опубликована на сайте издания.