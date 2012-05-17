Жена Высоцкого потеряла девственность в 15 лет

Супруга Владимира Высоцкого, известная во Франции актриса Мари Влади, по словам русской эмигрантки Татьяны Фролофф, которая хорошо знала ее родителей, с детских лет мечтала о славе и ради нее рассталась с девственностью еще в 15 лет.

По словам Татьяны Фролофф, мать Марии Влади с детства внушала своим дочкам, что они очень талантливы, но, чтобы добиться успеха и популярности, нужно использовать все, чем наградила их природа.

Поэтому, как утверждает Татьяна, с десяти лет Марина танцевала перед гостями родителей, как девушка, выступающая в кабаре. Она высоко задирала юбку и весьма задорно подмигивала мужчинам. Девственности будущая супруга Владимира Высоцкого лишилась в 15 лет, отдавшись с благословения матери известному кинопродюсеру. Так Марина получила свою первую роль в кино.Супруга Владимира Высоцкого, известная во Франции актриса Мари Влади, по словам русской эмигрантки Татьяны Фролофф, которая хорошо знала ее родителей, с детских лет мечтала о славе и ради нее рассталась с девственностью еще в 15 лет.