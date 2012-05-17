У Александра Пономарева роман с его фавориткой?!

Похоже, у звездного тренера Александра Пономарева и 23-летней участницы его команды из "Голоса страны" Галины Безрук сложились не только рабочие отношения. Участники певчего шоу узнали об этом на репетиции, когда во время выполнения песни "Маэстро" Пономарев попросил девушку не смотреть на него.

– Когда ты на меня смотришь, я отвлекаюсь и не слушаю тебя, – объяснил Александр.

Прошло немного времени, и уже журналисты "ТСН-особливе" застали девушку поздно вечером на даче Пономарева. Как выяснилось, пара репетирует романтические песни к сольному концерту исполнителя. – Я чувствую ее, я чувствую, как она поет, это прикольно. Но когда начинаешь смотреть на девушку, обращаешь внимание уже как на женщину... ну, на Галю, как на Галю... Тогда не слышишь, что она поет. Поэтому мне легче не смотреть на нее, – признался Александр.

В свою очередь Галя заверяет: Я уже справилась, я уже не смотрю на него.

Во время этих откровений электричество не выдержало напряжения – пропал свет. Корреспонденты уехали, оставив пару в темном доме.

<a href="http://www.segodnya.ua/news/14378520.html">Источник</a>