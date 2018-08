Эмир Кустурица и "The No Smoking Orchestra" 21 мая выступят в Киеве

21 мая на сцене НД «Украина» самый харизматический, самый жизнелюбивый, самый отвязный музыкальный коллектив "The No Smoking Orchestra" & всемирноизвестный кинорежиссер ЭМИР КУСТУРИЦА

Группа The No Smoking Orchestra была основана в 1980 г. в Сараево и вскоре стала культовым символом свободной Югославии. Эмир Кустурица начинал свою творческую деятельность в этом коллективе в качестве бас-гитариста, и позднее, получив всемирное признание в качестве режиссера, он снова вернулся в «семью» в роли гитариста. Основателем группы The no Smoking Orchestra является "Доктор" Неле Караджлич, который вот уже более четверти века руководит коллективом. По словам Караджлича, музыка группы The No Smoking Orchestra – это феерическое, абсурдное сочетание музыки Запада с музыкой восточной, это взрывоопасная смесь балканских мотивов и джаза, фолка и турецких маршей, цыганской музыки и еврейских свадебных напевов.

Как заметил Эмир Кустурица в одном из интервью: «главная цель моих произведений – кинематографических и музыкальных – доставить зрителю как можно больше положительных эмоций, вселить веселье в душу каждого». Спектакли, а выступления Эмира Кустурицы и группы The No Smoking Orchestra – это не просто концерты, а грандиозные театральные представления, в которых самое живое участие принимают все зрители, этой цели, безусловно, достигают. Усидеть на месте не могут даже самые унылые пессимисты. "Танцуют все!" – и как по мановению волшебной палочки зал неистово выплескивает эмоции в диком ритме буйного веселья! Музыка оркестра - это мощный драйв и жгучий темперамент. Гипнотическое воздействие музыкантов на слушателей всеохватно. Их музыка - не просто эстетическая категория. Это философия жизни, которая спасает и ведет от боли прошлого к прочности настоящего и горизонтам будущего.

Э.К. & No Smoking Orchestra - безбашенно-прыгучие балканские этнические мотивы, еврейская и немецкая кабацкая музыка, интересная рок-подложка. Это фирменный замес из турецких маршей, цыганских мотивов, южноамериканского саунда, ритмов кантри, техно-поп лупов, ‘унца-унца’, западных реминисценций, аккордеонов, национальных гитар и прочих признаков того, что группа не поддается стилевой категоризации. В банде 10 человек, и каждый способен составить собственное шоу. .