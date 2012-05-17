Яна Соломко таки выходит замуж

Участница популярного шоу «Холостяк», а с некоторых пор и солистка группы «Real O» Яна Соломко подтвердила слухи о скором замужестве.

Певица решила развеять слухи о своем женихе и официально заявить о том, что скоро действительно выйдет замуж. Напомним, что информация о свадьбе Соломко появилась в прессе после того, как девушка опубликовала на своей странице в интернете фотографии в свадебном платье. Однако вскоре выяснилось, что шикарные свадебные наряды Яна примеряла ради нового клипа «Real O». «Свадебное платье мне нужно было для нового видео, а предложение руки и сердца я действительно получила. Обещаю, вы увидите нас на этой неделе!», - сообщила певица в своей социальной сети.

Тем временем поклонники Яны продолжают строить догадки относительно имени ее будущего мужа. Некоторые уверены, что Яна шокирует общественность и выйдет замуж за главного холостяка страны Максима Чмерковского, а некоторые склонны верить более правдоподобной информации – что избранником звезды стал участник «Битвы экстрасенсов» Максим Годеев.