Незрячую Диану Гурцкую оштрафовали за превышении скорости

Довольно забавный случай на днях произошел с известной певицей Дианой Гурцкой. Незрячая артистка получила по почте извещение, что ее внедорожник превысил скорость 22 апреля нынешнего года. Исполнительница очень удивилась, узнав, что якобы совершила правонарушение в Сергиевом Посаде.

Как выяснилось, в момент нарушения за рулем зарегистрированного на Диану Гурцкую Cadillac Escalade находился ее брат Роберт. Превышение скорости автомобилем 33-летней певицы составило около 20 км, что и зафиксировала видеокамера, установленная на Ярославском шоссе.

Артистка рассказала: "Дети отказывались начинать без меня, и мы очень торопились. Нам не хотелось заставлять малышей ждать, поэтому я попросила брата ехать быстрее. Мы, конечно, законопослушные люди и оплатили штраф. Но мне даже любопытно, как сотрудник правоохранительных органов представляет меня за рулем автомобиля. Первое апреля прошло уже давно".