Жанна Фриске готовится стать мамой!

Российская пресса сегодня опубликовала новости о том, что красотка Жанна Фриске скоро станет мамой.

По словам источников, певица не только скоро выйдет замуж, но и станет мамой. Как сообщают российские журналисты, телеведущий Дмитрий Шепелев безумно обрадовался, узнав об интересном положении своей подруги. Новости также подтверждает недавнее интервью, в котором певица откровенно призналась, что давно мечтает о рождении ребенка. «Мне действительно этого не хватает для полного счастья. С каждым годом все отчетливей понимаю, что семейные традиции и ценности - это самое важное», - призналась Жанна.

Более того, в новогоднюю ночь с 31 декабря 2011 года на 1 января 2012 года Жанна загадала несколько желаний – выйти замуж и родить ребенка. Похоже, мечты певицы наконец-то сбудутся.