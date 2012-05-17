Муж ревнует Руслану к спорту

Если бы "Грэмми" давали за бег, то из украинских певиц его бы получила Руслана. Так считает ее муж и продюсер Александр Ксенофонтов, который начал очень ревниво относиться к спортивному увлечению любимой.

Мужчина все время посвящает Руслане и работе, а на себя его уже не хватает. Зато певица блещет красивой физической формой и считает так: чтобы дарить эмоции со сцены, надо иметь мощный заряд энергии, которая восполняется многочасовыми тренировками. Утро звезда начинает с бега. Каждый день она преодолевает 5 км. Потом обливается холодной водой, а иногда даже принимает ледяную ванну. – Мне нравится, когда у представительниц прекрасного пола хорошие формы и сильные мышцы. Хотя, конечно, девушка должна оставаться девушкой, она должна быть сексуальной и хрупкой – это никто не отменял, – отмечает певица.

Руслана не скрывает, что ее тревожит то, что муж спортом почти не занимается. В то же время супруга убеждает Александра: в какой бы форме он не был, на мускулистых красавцев она обещает не обращать внимания.

<a href="http://www.segodnya.ua/news/14378511.html">Источник</a>

<a href="http://www.segodnya.ua/news/14378511.html">Источник</a>