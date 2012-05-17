Елена Ваенга продолжает выступать после потери голоса

Не так давно в Сети появилась информация, что российская певица потеряла голос. Но она продолжает выступать на сцене.

Последнее время в прессе все чаще обсуждают российскую певицу Елену Ваенгу. То публика обговаривает ее расставание с гражданским мужем Иваном Матвиенко, то неожиданную беременность.

Когда же в прессе, с подачи самой Елены Ваенги, появились сообщения о том, что она внезапно потеряла голос и из-за этого отменила несколько своих сольных концертов, то события в жизни артистки стали напоминать один большой мексиканский сериал. Продолжение не заставило себя долго ждать. Корреспонденты Комсомольской правды выяснили, что, несмотря на потерю голоса и отмену концертов, Елена Ваенга продолжает выступать на корпоративах. Директору певицы Руслану Сулимовскому прямо заявил: "Лена действительно некоторое время не выступала из-за проблем со связками, но теперь все в порядке". А ведь ранее пресс-служба певица сообщала, что ей придется быть на больничном не один месяц.