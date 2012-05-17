Анастасия Стоцкая впервые показала сына

Известная российская певица Анастасия Стоцкая на днях прогулялась со своим сыном Александром по Красной площади. Естественно, такой променад не остался без внимания папарацци, которые поспешили запечатлеть наследника рыжеволосой красавицы и ее мужа бизнесмена.

Возражать против этого нашествия было бессмысленно, поэтому Анастасия Стоцкая стойко перенесла эту атаку корреспондентов. Ну, а ее сын и вовсе не обратил внимания на папарацци, ведь Александр с самого юного возраста путешествует с мамой по всем ее гастролям. Правда, до сих пор Анастасия Стоцкая сына журналистам не показывала лишь по двум причинам: муж был против публичности, а сам ребенок был еще слишком мал.

Кстати, в брак Анастасия Стоцкая и ее супруг-ресторатор Сергей около года назад. С тех пор в их жизни появился маленький Александр, который еще сильнее сплотил эту дружную семью. Интересный факт, воспитывать своего сына Анастасия Стоцкая решила сама и отказалась от услуг нянь, так как управляться певице с ребенком помогает мама. На гастроли же маленький Александр ездил потому, что Анастасия все это время кормила его грудью.

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