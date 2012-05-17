Актер из "Терминатор-3" пропал без вести

Американский актер Ник Стал, известный по роли Джона Коннора в фантастическом боевике "Терминатор 3", пропал без вести.

С заявлением об исчезновении своего супруга в полицию Лос-Анджелеса в понедельник, 14 мая, обратилась его жена Розана Стал. Женщина сообщила, что не видела своего мужа уже в течение недели. В полиции журналистам подтвердили, что актер пропал без вести и правоохранительные органы начали его розыск.

32-летний Николас Стал снялся во многих фильмах - "Город грехов", "Тонкая красная линия", "Непристойное поведение" и др. Однако известен он стал в 2003 году благодаря роли Джона Коннора в фильме "Терминатор 3: Восстание машин". Известно, что у актера есть проблемы с наркотиками. В начале 2012 годжа его супруга даже обратилась в суд, заявив, что Стал употребляет наркотические вещества и она в связи с этим опасается за безопасность их малолетней дочери Марло. Кроме того, в январе этого года Стал был арестован в Лос-Анджелесе за отказ оплатить поездку на такси. Впрочем, позднее его отпустили под залог до суда

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