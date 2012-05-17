Актриса Айшвария Рай сильно поправилась

Одна из самых красивых актрис современного кино – индийская жемчужина Айшвария Рай – похоже, потеряла контроль над весом. В ноябре 2011 года актриса впервые стала мамой и с тех пор не может вернуть себе прежнюю форму.

В ноябре, 15 числа, весь мир облетела радостная новость: 38-летняя Айшвария Рай впервые стала мамой. Актриса родила своему мужу, актеру Абишеку Баччану, очаровательную дочурку. Однако сразу же после этого двери дома звездных супругов были закрыты: новоиспеченные родители не раскрывали ни имени крошки, ни ее параметров и наотрез отказались показывать фото малышки. Более того, сами актеры также перестали появляться на публике.

Однако от этого интерес представителей СМИ к Айшварии Рай не только не угас, а наоборот, вспыхнул с новой силой. Так, на днях папарацци удалось заснять актрису на заднем сидении авто. Удивлению фотографов не было предела: прежде стройная и хрупкая Айшвария заметно прибавила в весе, что, в принципе, логично для кормящей матери. Снимки тут же распространились по Сети и вызвали волну комментариев среди поклонников звезды. Разгорелся горячий спор, ведь всемирно известные красотки Анджелина Джоли и Виктория Бекхэм молниеносно вернули себе прежнюю форму после родов. Почему же Айшвария запустила себя?..