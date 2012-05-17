Нашелся отец будущей дочери Светланы Пермяковой

Светлана Пермякова, чья роль старшей медсестры Любы в сериале Интерны сделала ее знаменитой, официально ушла в декрет, о чем сообщила в своем Twitter. 40-летняя актриса ждет дочку, о чем также стало известно из микроблога. А вот кто отец будущего ребенка, Светлана настойчиво умалчивает. Возможно, причиной этому послужили суеверия и недавние проблемы в личной жизни, ведь не так давно Светлана была замужем, но брак очень быстро распался.

Какое-то время ходили слухи, что актриса планирует воспитывать дочку в одиночку. Тем не менее, сейчас ряд СМИ утверждают, что отец ребенка – директор Пермяковой Максим. Так, пару неоднократно видели вместе, но о романе никто даже не предполагал.

Светлана пока что не подтвердила роман, но и не опровергла. Обо всем, что касается личной жизни и беременности, Пермякова без стеснения рассказывает в своем микроблоге. Вполне вероятно, что вскоре там появится информация и по поводу будущего отца малышки.