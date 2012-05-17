Бейонсе появилась на публике без макияжа

Американская певица Бейонсе после рождения дочери уже не стремится оставаться главной дивой планеты. Поп-звезда появилась на премьера одного из мюзиклов в Нью-Йорке без макияжа, в коротких черных шортах и блузе в черно-белую полоску. По словам очевидцев, на светском мероприятии Бейонсе выглядела уставшей.

Отметим, что до рождения дочери Блю Айви певицу редко можно было увидеть на публике без профессионального мейк-апа и без туфель на высоких каблуках. Однако сейчас Бейонсе все чаще появляется на светских мероприятиях в обуви без каблуков, и без яркого макияжа.