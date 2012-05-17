Актриса Шарлиз Терон до 11 лет была без зубов

Южноафриканская красотка Шарлиз Терон рассказала о том, что у нее до 11 лет не было зубов и она просто ненавидела свою внешность. "В раннем детстве у меня не было зубов до тех пор, пока мне не исполнилось 11 лет", - рассказала модель и актриса.

Причиной этого было заболевание желтухой, из-за которого она была вынуждена принимать такое количество антибиотиков, что ее зубы буквально рассыпались. "Я была вынуждена все их удалить", - рассказала Шарлиз Терон. "В школе я пыталась сделать вид, что у меня есть зубы и никогда не улыбалась на фотографиях, потому что это было отвратительно", - вспоминает актриса. Трудно представить себе 11-летнюю версию красотки! Сейчас от "гадкого утенка" не осталось и следа и 36-летняя Шарлиз выглядит прекрасной и счастливой матерью, усыновившей малыша по имени Джексон.