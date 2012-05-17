У Гайтаны высокие шансы на Евровидении!

Журналисты и эксперты, которые находятся в Баку на конкурсе "Евровидение-2012", высказали свое мнение о номерах и подготовке участников со всей Европы. Россия оказалась среди лидеров первого полуфинала, который пройдет 22 мая в Баку.

На втором месте Румыния, на третьем - Греция, на четвертом - Кипр, на пятом - Ирландия. Украина, которую в этом году представляет Гайтана, лидирует во втором полуфинале, который состоится 24 мая. Второе место эксперты и журналисты отдали Швеции, третье - Турции, четвертое - Сербии, пятое - Норвегии.

Напомним, что Гайтана представит Украину на Евровидении с песней Be my guest.