Ани Лорак самая популярная в интернете

Поиск Mail.Ru представил рейтинг звезд украинской эстрады, составленный на основе поисковых запросов.

Лидером статистики стала Ани Лорак - на ее долю приходится почти половина всех запросов - 45,7%. Второе место досталось группе Бумбокс с результатом 21,5%, что, вполне вероятно, связано с выходом нового альбома и туром по городам Украины.

Замкнула тройку лидеров группа Океан Эльзы - 11%. Также в десятку вошли: Ирина Билык (9,1%), Джамала (3,8%), Наталья Могилевская (2,5%), Святослав Вакарчук (2,4%), Маша Собко (1,8%), Александр Пономарев (1,3%) и группа "Тартак" (1,0%). Третьей по величине поисковой системой Рунета Mail.Ru, по данным компании Gemius, пользуется 3,3 миллиона человек, что составляет 24% от общего числа интернет-пользователей Украины.