Пэрис Хилтон решила стать диджеем

Наследница империи отелей "Хилтон" дебютирует в качестве диджея 23 июня на Pop Music Festival в бразильском Сан-Паулу. Часовой сет Пэрис последует за выступлениями Дженнифер Лопес и Келли Кларксон.

"Я не могу дождаться того момента, когда встану за диджейский пульт перед тысячами людей", - рассказал Хилтон журналу "Billboard". "Я нахожусь на музыкальной и клубной сцене уже более 15 лет. Диджейство является чем то, что волнует меня по настоящему и тем, что я по настоящему уважаю. Я очень рада тому, что смогу поделиться результатами своей кропотливой работы со всем миром", - сообщила она.

Несколько последних месяцев Пэрис неустанно посещала самые известные мировые клубы вместе со своим бойфрендом - голландским продюсером и диджеем Afrojack. Основываясь на информации "Billboard", выступление Пэрис на фестивале в Сан-Паулу не будет единственным, и после его окончания, дебютантка планирует демонстрировать свои диджейские навыки регулярно.