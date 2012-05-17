Лолита советует брать в мужья помоложе мужчин

Певица Лолита Милявская – женщина-вулкан. В свои 48 лет знаменитость уже пятый раз замужем. Нынешний супруг певицы – теннисист Дима Иванов, который младше ее на 12 лет.

Артистка готова каждой одинокой даме подарить кусочек личного счастья, хотя бы в виде мудрого совета: Женщины! В мужья надо брать тех, кто моложе вас!

Милявская рассказала, как обзавестись таким супругом. По мнению певицы, нужно обратиться с горячей молитвой к высшим силам, тогда желание обязательно сбудется. Артистка уверена — эти просьбы не останутся без ответа: Я же себе выпросила у Бога мужа-белоруса, который моложе меня на 12 лет! И довольна. А будет плохо себя вести, попрошу у Всевышнего шестого! К счастью Лолы, ее пятый "муж-белорус" Дима Иванов пока повода для этих молитв не дает. В ее семье царят мир да любовь.

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