Танцовщицы кабаре "Crazy Horse" бастуют

По словам работниц развлекательной индустрии, их "зарплата не соответствует объемам выполняемой работы". Впервые за свою историю кабаре, которое является одним из самых посещаемых заведений подобного рода в мире, было вынуждено во вторник и среду отменить спектакли.

Никаких комментариев от администрации заведения к настоящему моменту не поступало.

В настоящее время в Le Crazy Horse Paris Group работает 45 танцовщиц из 15 стран, в том числе Франции, Австралии, Новой Зеландии, России, Италии, Украины, Азербайджана, Швейцарии и Румынии. Изготовление одного костюма ручной работы для шоу занимает неделю. За год каждая танцовщица стаптывает шесть пар обуви. Также за этот промежуток девушки расходуют 500 литров косметики для тела, 300 флаконов специальной красной помады, 720 пар накладных ресниц и изнашивают 2 500 пар чулок.