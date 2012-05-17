Украинский режиссер сняла клип для Димы Билана и Никки Джамал

В преддверии конкурса песни «Евровидение-2012» Дима Билан и Никки Джамал (Азербайджан) записали совместную песню под названием «Обними меня» и сняли на нее видеоклип. Автором сценария и режиссером клипа выступила Ася Николаева, выпускница Высших курсов режиссеров, известная по видеоработам для Сергея Бабкина, Андрея Kishe & DJ Lutique.

Впервые два победителя «Евровидения» Никки Джамал и Дима Билан сделали шаг навстречу друг другу, чтобы сказать «Обними меня». Съемка клипа состоялась в Киеве 25 апреля и проходила за «закрытыми дверьми». Сюжет видеоролика также пока держится в секрете, чтобы стать сюрпризом на открытии «Евровидение-2012» в Баку. Известно одно, что по замыслу режиссера, сюжет клипа развивает вечную историю непростых отношений мужчины и женщины, которая строится на тонких образах и метафорах.

По словам артистов, этот дуэт планировался очень давно. Переговоры завершились в начале этого года, а песня была записана весной. Клип Никки Джамал и Димы Билана «Обними меня», снятый Асей Николаевой, будет презентован 23 мая гостям конкурса песни «Евровидение-2012» в Баку. Клип также будет презентован и украинской публике. На данный момент работа находится в стадии монтажа, над которым также работает оператор-постановщик и режиссер монтажа Алексей Ламах.