В семье актрисы Галины Даниловой случилась трагедия

Беда случилась в семье участницы скетч-шоу «6 кадров» Галины Даниловой. Невестка актрисы покончила с собой, пишет GoPlanet.Ru

Трагедия произошла в Казани. По предварительной версии, 18-летняя Лукерья выпрыгнула из окна после ссоры с мужем - сыном Галины Даниловой.

Лукерья и Никита познакомились в казанском театральном училище. «Подруги Лукерьи рассказывают, что в красавца Никиту девушка влюбилась с первого взгляда и больше ни о ком другом и не думала», - говорит педагог казанского театрального училища Вера Кирюхина. Знакомые девушки утверждают, что не все у пары складывалось гладко. На собственную свадьбу, например, Никита не приехал. Потом молодой человек извинился, Лукерья его простила, и молодые люди все-таки поженились в марте 2012 года. Однако, по свидетельству знакомых, супруги часто ссорились - в основном из-за нехватки средств. В тот злополучный день Никита и Лукерья снова ругались. Луша попросила денег у своих родителей. Ее мужа это разозлило, он выпил и устроил домашние разборки, которые закончились трагедией.