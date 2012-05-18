Отец Оксаны Федоровой еще не видел внука

Одна из самых очаровательных телеведущих российского телевидения Оксана Федорова в настоящее время увлеченно занимается воспитанием своего первого ребенка – 2-месячного сына Федора. В декретном отпуске ведущая будет находиться до июня. Однако маленькие зрители программы «Спокойной ночи, малыши» скучать без своей любимицы не будут. Передачи с участием Оксаны Федоровой записаны на полгода вперед.

Так что бывшая «Мисс Вселенная» может со спокойной душой воспитывать своего первенца, тем более, что материнство сейчас у Оксаны на первом месте.

Кстати, родной отец Федоровой так пока не увидел и, скорее всего, уже не увидит своего внука Федора. Дело в том, что папа ведущей ушел из семьи еще до 18-летия Оксаны и с тех пор не интересовался жизнью своей дочери. Воспитанием же одной из главных красавиц России занималась ее мама, врач по специальности.

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