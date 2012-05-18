Анастасия Волочкова плачет, глядя на дочь

Балерина переживает волнительный период, готовя свою дочь Ариадну к школе. Бывает так трудно справиться с эмоциями, что Анастасии приходится улыбаться сквозь слезы и привыкать к тому, что дочь растет.

У девочки недавно случился первый важный концерт, а теперь еще и концерт для подготовки к школе, и Волочкова уверяет, что без слез смотреть на выступления Ариадны она не может. "Вчера в жизни Ариадны состоялось очень значимое событие: выпускной вечер в подготовительном классе школы-гимназии "Надежда", в которой моя дочка будет учиться с 1 сентября, - пишет балерина. - Я присутствовала на этом концерте. Детишки подготовили отчетный концерт в виде мини-спектакля Дюймовочка, в котором Ариша исполняла роль Ласточки.

Очень красивый костюм, помог ей идеально вжиться в роль «Ласточенка». Ариадна в Очередной раз меня очень порадовала! Глядя на выступающую Аришу, я понимала, что годы занятий в детском музыкальном театре "Домисолька" и в моем Творческом центре не прошли даром. На сцене она очень выделялась среди своих сверстников особым артистизмом, уверенностью, необыкновенной актерской подачей и совершенно полным бесстрашием зрителей. Я горжусь тем, что моя Ариадна делает большие успехи в актерском мастерстве, прекрасно запоминает тексты и помогает другим детям, умело импровизируя на сцене.