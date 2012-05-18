Игорь Николаев: Слухи о разводе – чья-то злая шутка!

Скандал вокруг семьи Игоря Николаева начался с того, что молодая певица Наташа Биналекс поделилась подробностями личной жизни певца. По ее словам, у 52-летнего музыканта есть отдельные апартаменты в Москве, где он придается утехам с молодыми начинающими певицами.

Вскоре в СМИ появилась информация о том, что молоденькая супруга Игоря Николаева Юлия Проскурякова, узнав об изменах мужа из прессы, впала в депрессию и готовится развестись с неверным. Дабы развеять слухи, журналистам segodnya.ua удалось дозвониться композитору, и получить комментарий о происходящем из первых уст. "Это все глупости, – сказал Игорь. – Слухи о разводе – чья-то злая шутка. Причем с Юлей нас разводят уже не в первый раз".

Так, по словам Николаева, у него с женой сейчас все замечательно, они готовятся к концерту в Барнауле, а после планируют на месяц уехать в Майами.

Отметим, Игорь и Юля вместе уже четыре года. Проскурякова как две капли воды похожа на экс-супругу Николаева Наташу Королеву. Однако за все время, прожитое вместе, Юля так и не родила мужу наследника.