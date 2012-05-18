Второй иск против Траволты отозван!

Второй массажист, обвинявший актера Джона Траволту в сексуальных домогательствах, отозвал свой иск через день после того, как то же самое сделал первый массажист.

Ранее истец утверждал, что актер домогался его 28 января в одном из отелей Атланты, и требовал выплаты компенсации в размере двух миллионов долларов. Другой массажист заявлял, что Траволта якобы пытался совершить с ним половой акт после сеанса массажа в фешенебельном районе Беверли Хиллз в Лос-Анджелесе.

Он отозвал свое исковое заявление во вторник.